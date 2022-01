Tuchel sul sostituto di Chilwell: «Potrebbe arrivare lui» (Di venerdì 7 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del tecnico del Chelsea Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa vigilia della sfida di FA Cup con il Chesterfield. Così sul possibile rientro di Emerson Palmieri dal Chelsea: «Chilwell mancherà fino alla fine della stagione, quindi ne abbiamo bisogno. Emerson Palmieri? Lo conosciamo, è un ottimo giocatore e una grande persona. Purtroppo per lui di recente ha giocato poco, ma sicuramente il suo ritorno dal prestito è una delle opzioni sul tavolo. Fosse per me tornerebbe? Non spetta a me questo genere di decisioni». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) . Le dichiarazioni del tecnico del Chelsea Thomasha parlato in conferenza stampa vigilia della sfida di FA Cup con il Chesterfield. Così sul possibile rientro di Emerson Palmieri dal Chelsea: «mancherà fino alla fine della stagione, quindi ne abbiamo bisogno. Emerson Palmieri? Lo conosciamo, è un ottimo giocatore e una grande persona. Purtroppo per lui di recente ha giocato poco, ma sicuramente il suo ritorno dal prestito è una delle opzioni sul tavolo. Fosse per me tornerebbe? Non spetta a me questo genere di decisioni». L'articolo proviene da Calcio News 24.

