Soleil Sorge tradita da Gianmaria Antinolfi: svela il suo segreto al GF Vip (Di venerdì 7 gennaio 2022) Manca poco alla nuova diretta del GF Vip 6 e Soleil Sorge sarà sicuramente ancora protagonista. Intanto perché è finita in nomination, attaccata da diverse vippone durante lo scorso appuntamento col reality, ma del resto da quando ha messo piede nella Casa di Cinecittà, l’influencer si è trovata al centro delle polemiche, accusata di seminare discordia tra i concorrenti, di essere poco educata e di fare strategie per creare contrasti tra gli inquilini. Non dimentichiamo poi la “chimica artistica” con Alex Belli, ormai fuori dal GF Vip 6 ma di fatto sempre presente visto che rientra per confrontarsi con lei o gli altri una puntata sì e una no. E nelle scorse ore l’attore ha voluto inviare un altro messaggio a Soleil Sorge, sua compagna di avventura nella Casa. Soleil Sorge ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 7 gennaio 2022) Manca poco alla nuova diretta del GF Vip 6 esarà sicuramente ancora protagonista. Intanto perché è finita in nomination, attaccata da diverse vippone durante lo scorso appuntamento col reality, ma del resto da quando ha messo piede nella Casa di Cinecittà, l’influencer si è trovata al centro delle polemiche, accusata di seminare discordia tra i concorrenti, di essere poco educata e di fare strategie per creare contrasti tra gli inquilini. Non dimentichiamo poi la “chimica artistica” con Alex Belli, ormai fuori dal GF Vip 6 ma di fatto sempre presente visto che rientra per confrontarsi con lei o gli altri una puntata sì e una no. E nelle scorse ore l’attore ha voluto inviare un altro messaggio a, sua compagna di avventura nella Casa....

Advertising

anna_rattenni : RT @Morena_3v: Salvate la nostra figa di Parigi maleducata saccente e barista ufficiale Soleil Anastasia Sorge #gfvip #teamsoleil https… - zazoomblog : Grande Fratello Vip il ritorno di Dayane Mello in Casa: sorpresa per Soleil Sorge - #Grande #Fratello #ritorno… - Serena_zanini_ : RT @LittleDorrit24: Pensate di essere Soleil Sorge, andare al gf dopo anni di tentativi, pensare di essere la reginetta di sto cazzo per po… - serenitybxxch : ??#GFVip 6, Soleil Sorge crolla e scoppia a piangere - salvosolodinome : RT @LittleDorrit24: Pensate di essere Soleil Sorge, andare al gf dopo anni di tentativi, pensare di essere la reginetta di sto cazzo per po… -