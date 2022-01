Serie A | cambia l’orario di Empoli Sassuolo | quando si gioca

(Di venerdì 7 gennaio 2022) il match valido per la 21esima giornata di campionato LaA comunica una variazione di orario nella sfida tra. Nella 21esima giornata di campionato, la partita tra le due squadre si giocherà alle ore 14:30 e non alle 12.30 come inizialmente previsto. Nello slot delle 14.30 erano in programma Cagliari-Bologna e Torino-Fiorentina che non dovrebbero disputarsi per l’emergenza Covid. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Cambio di orario per Empoli - Sassuolo , match valido per la 2a giornata di ritorno diA: la partita si giocherà domenica 9 gennaio alle 14.30 , anziché le 12.30 come inizialmente previsto.