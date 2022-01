Screening per gli studenti, in 2mila per il tampone: il 7% degli alunni ha il Covid e non andrà a scuola (Di venerdì 7 gennaio 2022) ANCONA - Circa il 7% dei bambini e ragazzi che ieri hanno aderito allo Screening in tutta la provincia è risultato positivo. Tradotto: 165 alunni non potranno presentarsi sui banchi, alla ripresa ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 7 gennaio 2022) ANCONA - Circa il 7% dei bambini e ragazzi che ieri hanno aderito alloin tutta la provincia è risultato positivo. Tradotto: 165non potranno presentarsi sui banchi, alla ripresa ...

Advertising

borghi_claudio : @ginuspillonkus Grande cretinata. Con il green pass si continuano a fare tamponi ai quattro non vaccinati e si lasc… - Ciribini : RT @EmMicucci: #Covud #Scuola Tutti gli screening per studenti per il rientro in classe che scopo hanno? Garantire il primo giorno di scuo… - tusciaweb : Test anti-Covid gratuiti per tutti gli studenti delle scuole di Orte Orte - Una giornata di screening Covid-19,… - l_deluca2 : RT @molisenews24: Capracotta, screening con tamponi antigenici per studenti e personale del plesso scolastico - FranceskoNew : RT @EmMicucci: #Covud #Scuola Tutti gli screening per studenti per il rientro in classe che scopo hanno? Garantire il primo giorno di scuo… -