Obbligo vaccinale, green pass, mascherine all'aperto: divieti e regole fino al 15 giugno 2022 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Una sequela di date a partire da oggi, quando il provvedimento discusso e varato il 5 gennaio sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Norme già in vigore 1. Obbligo di mascherina all'aperto in ... Leggi su corriere (Di venerdì 7 gennaio 2022) Una sequela di date a partire da oggi, quando il provvedimento discusso e varato il 5 gennaio sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Norme già in vigore 1.di mascherina all'in ...

Advertising

CarloCalenda : Per come stanno andando le cose con OMICRON credo sia diventato necessario imporre l’obbligo vaccinale. Non possiam… - borghi_claudio : A Londra i contagi sono in calo perché hanno fatto il lockdown per i non vaccinati! Il supergreenpass per il lavoro… - NicolaPorro : Qualcuno si vanta dell'obbligo vaccinale. 'Siamo i primi in Europa'. Sì, come noi solo il Turkmenistan ???? - robfer2010 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Ora siamo come il Tagikistan L’obbligo vaccinale vige in un pugno di Paesi. Adesso vien… - bicidiario : @ProcessNamed vero. Ovvio i cosidetti ottimisti hanno sempre avuto un'agenda e per perseguirla hanno utilizzato tut… -