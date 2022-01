“Non autorizzo”: l’imbarazzante bufala su Facebook è diventata un’imbarazzante bufala su Meta (Di venerdì 7 gennaio 2022) Come già qualche anno fa, sono moltissimi gli italiani che hanno condiviso online un post che dovrebbe tutelare le loro proprietà intellettuali, come foto e messaggi. Solo che non serve a nulla e non ha senso farlo Leggi su repubblica (Di venerdì 7 gennaio 2022) Come già qualche anno fa, sono moltissimi gli italiani che hanno condiviso online un post che dovrebbe tutelare le loro proprietà intellettuali, come foto e messaggi. Solo che non serve a nulla e non ha senso farlo

Advertising

PieraPi : “Non autorizzo Facebook / Meta o nessuna delle organizzazioni legate a Facebook/Meta a usare le mie immagini, infor… - RobertoTom60 : » Notizie dall'Italia e dal Mondo: “Non autorizzo”: l’imbarazzante bufala su Facebook è diventata un’imbarazzante b… - FabAuri : “Non autorizzo Facebook/Meta a usare le mie immagini, informazioni, post né in passato né in futuro. Con questo com… - D63065046 : @LaVeritaWeb Ma scusate neanche il mio dottore se non lo autorizzo può usare i miei dati sanitari ....e invece l'ag… - giorgiomagri : NON AUTORIZZO NESSUNO A FAR NIENTE, FREEZE -