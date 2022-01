Nole ai tifosi | ' Grazie per il supporto' Rischia tre anni di espulsione dall' Australia

(Di venerdì 7 gennaio 2022) "Novak Djokovic non è detenuto. Può lasciare il paese quando vuole e la polizia di frontiera farà di tutto per agevolare la sua partenza", parola del ministro degli internino Karen Andrew ...

Shanaai4 : @parkeggio @borghi_claudio @DjokerNole Ahahahaha se fosse come dici tu sarebbe apprezzato dai suoi colleghi e invec… - DeanGrossi : @CucchiRiccardo Comunque vada a finire sta storia, credo che nole in questi gg abbia perso milioni di tifosi. - wan_gogi : RT @ZecevicKremish: 'GRAZIE NOLE.....???? Senza polemica Senza accusare Senza discutere G R A Z I E...... I TUOI TIFOSI SONO CON TE E CON IL… - ZecevicKremish : 'GRAZIE NOLE.....???? Senza polemica Senza accusare Senza discutere G R A Z I E...... I TUOI TIFOSI SONO CON TE E CO… - AiraghiMaria : @paolobertolucci L’#AO ha commesso un clamoroso errore, essere numero 1 al mondo vuol dire essere un modello da seg… -

Sostenitori di '' sono scesi in piazza, nel giorno in cui si festeggia il Natale ortodosso, davanti all'hotel - centro di detenzione per immigrati irregolari dove è stato rinchiuso il campione ...Confinato nel suo hotel,ha mandato un messaggio social aidi tutto il mondo: "Grazie per il vostro supporto". Le parole di Jelena ? Intanto la mobilitazione di fans e manifestanti sotto ...Melbourne 7 gen. (askanews) - Gridano 'Novak, Novak' e mostrano un maxistriscione con la scritta 'Numero 1 per sempre'. Il caso di Novak Djokovic, ...Con una story pubblicata su Instagram il serbo ha voluto ringraziare i suoi tifosi, senza però entrare nei dettagli della sua situazione. "Grazie persone di tutto il mondo per il vostro continuo ...