Napoli, l’idea di De Laurentiis per il rinnovo di Mertens (Di venerdì 7 gennaio 2022) Il Napoli e il presidente De Laurentiis hanno un piano per il rinnovo di Dries Mertens: le ultime sul belga Dopo il gol di ieri sera alla Juventus, Dries Mertens ha fatto capire ancora una volta la sua volontà di voler continuare la sua avventura a Napoli e di poter essere ancora determinante. L’attaccante belga per il rinnovo dovrebbe fare una scelta di abbassarsi l’ingaggio. Questa l’idea di società e De Laurentiis per quanto riguarda il possibile nuovo contratto di Mertens. A riferirlo il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 gennaio 2022) Ile il presidente Dehanno un piano per ildi Dries: le ultime sul belga Dopo il gol di ieri sera alla Juventus, Driesha fatto capire ancora una volta la sua volontà di voler continuare la sua avventura ae di poter essere ancora determinante. L’attaccante belga per ildovrebbe fare una scelta di abbassarsi l’ingaggio. Questadi società e Deper quanto riguarda il possibile nuovo contratto di. A riferirlo il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Mertens e il rinnovo: l'idea di #DeLaurentiis ?? - CiceroGianka : @AndresCorderos Si ma non si vince ai punti.. risultato finale 1-1 contro mezzo Napoli..!! Siamo l’unica squadra a… - tifoso_perfetto : @millansantamar @SconcertiMario Cambia spesso idea in base ai risultati della giornata e vede sempre cose strane, s… - roma_magazine : CDS - Tuanzebe-Napoli, visite mediche a Roma, si attende il visto per averlo a disposizione - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Napoli-Tuanzebe, senza intoppi burocratici l'idea è di averlo contro la Sampdoria -