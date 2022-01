Maria Elena Boschi, “il ‘suo’ Giulio Berruti nel ‘mirino’ di una potente signora…”: il gossip di Dagospia (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Gira voce che Maria Elena Boschi abbia puntato una matura e potente signora perché rea di averci provato con il suo Giulio Berruti, notoriamente assai sensibile al fascino granny. Di chi si tratta?”. Parole di Alberto Dandolo che su Dagospia aveva parlato anche di una possibile crisi di coppia. Passeggera, semmai c’è stata. Perché sotto a una foto postata su Instagram dalla presidente dei deputati di Italia Viva che è un collage tra un suo primo piano e la montagna, appare come commento un cuore. Mittente, il bell’attore. Che siano stati insieme in vacanza dopo che lei ha passato il Natale in famiglia? “Una riconciliazione dopo la crisi o un maldestro tentativo dell’attore (per mancanza di copioni) di riaccalappiarsi la bella ‘madonnina di Laterina’?”, si legge ancora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Gira voce cheabbia puntato una matura esignora perché rea di averci provato con il suo, notoriamente assai sensibile al fascino granny. Di chi si tratta?”. Parole di Alberto Dandolo che suaveva parlato anche di una possibile crisi di coppia. Passeggera, semmai c’è stata. Perché sotto a una foto postata su Instagram dalla presidente dei deputati di Italia Viva che è un collage tra un suo primo piano e la montagna, appare come commento un cuore. Mittente, il bell’attore. Che siano stati insieme in vacanza dopo che lei ha passato il Natale in famiglia? “Una riconciliazione dopo la crisi o un maldestro tentativo dell’attore (per mancanza di copioni) di riaccalappiarsi la bella ‘madonnina di Laterina’?”, si legge ancora ...

