Lecce | anziana rapinata in casa e legata Hanno agito due malviventi

Advertising

NoiNotizie : #Lecce: anziana rapinata in casa e legata -

Ultime Notizie dalla rete : Lecce anziana

Noi Notizie

...capitata a un'leccese di 82 anni che, nel primo pomeriggio di oggi, è stata assalita da due rapinatori nell'intimità della sua abitazione. La vicenda s'è consumata alla periferia di, al ...Andrea Roberto ha due anni e undici nonni. È una famiglia da record, la sua: vive ad Alezio (provincia di) con mamma Sara e papà Manuel Ferilli , ed è circondato da una banda di nonni, neanche fosse una squadra di calcio. "Sono tutti ai suoi piedi - dice la madre - lui adora tutti e ognuno in modo ...È successo a Lecce, in via Adriatica, verso le 14. Portati via soldi in contanti e gioielli. La vittima immobilizzata con fascette di plastica. Sul posto la polizia, con la scientifica ...L'anziana era da sola e ha aperto ai malviventi, che avevano mascherine chirurgiche addosso. La vittima strattonata, legata e poi derubata di gioielli, ...