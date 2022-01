“Io e lei”. Al Bano, parole nette dopo gli ultimi fatti: la verità tra lui e Loredana (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dichiarazioni molto importanti da parte di AlBano Carrisi, che non ha vissuto giorni facili. Il cantante di Cellino San Marco è stato infatti contagiato dal coronavirus, ma nonostante lo spavento iniziale tutto è andato per il verso giusto anche e soprattutto grazie al vaccino. Sul settimanale ‘Oggi’ ha infatti confidato di essere in buone condizioni e quindi il peggio sembra essere ormai alle sue spalle. Ma adesso ha voluto fare chiarezza anche sul lato sentimentale e in particolare su Loredana Lecciso. A proposito del Covid, AlBano Carrisi ha fatto sapere nei giorni scorsi: “Ho fatto il nonno per qualche giorno ed è stato bellissimo. Solo che mia figlia il 24 ha invitato alcune amiche ed è venuto fuori che una di loro era positiva. Io e Romina junior ce lo siamo beccato, per fortuna Cristel e i ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 7 gennaio 2022) Dichiarazioni molto importanti da parte di AlCarrisi, che non ha vissuto giorni facili. Il cantante di Cellino San Marco è stato incontagiato dal coronavirus, ma nonostante lo spavento iniziale tutto è andato per il verso giusto anche e soprattutto grazie al vaccino. Sul settimanale ‘Oggi’ ha inconfidato di essere in buone condizioni e quindi il peggio sembra essere ormai alle sue spalle. Ma adesso ha voluto fare chiarezza anche sul lato sentimentale e in particolare suLecciso. A proposito del Covid, AlCarrisi ha fatto sapere nei giorni scorsi: “Ho fatto il nonno per qualche giorno ed è stato bellissimo. Solo che mia figlia il 24 ha invitato alcune amiche ed è venuto fuori che una di loro era positiva. Io e Romina junior ce lo siamo beccato, per fortuna Cristel e i ...

