Furto aggravato in un supermercato: denunciato un 50enne (Di venerdì 7 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMercogliano (Av) – Un uomo di Avella è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Mercogliano con l'accusa di "Furto aggravato". La pattuglia era impegnata in un normale servizio di perlustrazione quando è intervenuta in un noto supermercato di Mercogliano, dove era stata segnalata la presenza di un uomo con atteggiamenti sospetti. Sul posto i Carabinieri hanno individuato un 50enne che, bloccato e sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di bevande alcoliche e alimenti appena sottratti dall'esercizio commerciale. L'intera refurtiva è stata restituita agli aventi diritto e l'uomo denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Furto aggravato Trovati ad armeggiare con la serratura di un appartamento: arrestati dalla Polizia di Stato per furto aggravato Sono stati tratti in arresto in flagranza dalla Squadra Volante due cittadini georgiani ritenuti responsabili del reato di furto aggravato. Grazie alla segnalazione alla Sala operativa 113 della Questura di un solerte ed attento cittadino circa la presenza di due persone sospette che si erano introdotte all'interno di un ...

Il talento di Mr. Bernardini Kennedy, dov'era appena atterrato, Mr Bernardini è stato accusato di frode telematica e furto d'identità aggravato presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti. L'arresto chiude un caso di phishing ...

Deviare l'energia elettrica condominiale nel proprio appartamento è furto aggravato Condominio Web Covid19 e i dubbi sulla riapertura delle scuole, i sindaci chiedono dati reali dell’epidemia La lettera indirizzata ad Asp e commissario covid. “I dati forniti ad oggi sono incompleti e distanti dalla realtà” The post Covid19 e i dubbi sulla riapertura delle scuole, i sindaci chiedono dati re ...

Sono stati tratti in arresto in flagranza dalla Squadra Volante due cittadini georgiani ritenuti responsabili del reato di furto aggravato. Grazie alla segnalazione alla Sala operativa 113 della Questura di un solerte ed attento cittadino circa la presenza di due persone sospette che si erano introdotte all'interno di un appartamento.

Kennedy, dov'era appena atterrato, Mr Bernardini è stato accusato di frode telematica e furto d'identità aggravato presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti. L'arresto chiude un caso di phishing.