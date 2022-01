FBI 4 | anticipazioni 1^ puntata 8 gennaio 2022 | un terribile omicidio

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Il sabato sera di Rai Due sarà ancora all'insegna delle indagini poliziesche. Dopo la conclusione di S.W.A.T. 4, la cui programmazione è terminata sabato 1°, arriverà FBI 4. La primadel telefilm intitolata Tutto quel che luccica andrà in onda l'8e vedrà la squadra impegnata in una complicata indagine atta a scoprire chi sia l'assassino di Nicole Wyatt, una donna coinvolta nel giro di traffico sessuale di minorenni. FBI 4, trama 8: Maggie Bell e la squadra indagano sull'di Nicole Wyatt La primadi FBI 4 dal nome Tutto quel che luccica in onda Sabato 8su Rai 2 a partire dalle 21:00 circa vedrà Maggie Bell e la sua squadra impegnati a risolvere un ...

Ultime Notizie dalla rete : FBI anticipazioni

Cinefilos.it

... in onda dalle 21.20 su Italia 2 Arena Suzuki '60 '70 '80 (show musicale), in onda dalle 21.20 su Rai Premium L'ispettore Barnaby (serie tv), in onda dalle 21.10 su Giallo: Most Wanted (serie tv),...... ad attenderla, a New York, c'è l'per interrogare tutti i membri dell'equipaggio in merito a ... Nella seconda stagione, secondo le, Cassie cerca di vivere la sua vita al meglio e di ...NBC dopo il settimo episodio ha diffuso le anticipazioni di The Blacklist 9x08, l'attesa ottavo episodio nona stagione della serie tv The Blacklist.Tutto quello che c'è da sapere su "Blacklight", il thriller d'azione con Liam Neeson ancora diretto dal regista di Honest Thief.