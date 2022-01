De Luca feroce sul governo: «Demenziale: bruciati 3 mesi di vantaggio. Non riapro elementari e medie» – Il video (Di venerdì 7 gennaio 2022) È rottura totale tra Regione Campania e governo Draghi. Vincenzo De Luca ha deciso di ignorare le indicazioni aperturiste dell’esecutivo sulla scuola e ha disposto la chiusura di elementari e medie. «È irresponsabile aprile le scuole il 10 gennaio. Per quello che ci riguarda non apriremo le medie e le elementari. Non ci sono le condizioni minime di sicurezza». Giudicando negativamente le scelte del governo, il presidente della Campania ha detto che «c’è da stare male». E ancora: «Ho la sensazione che si mettono in piedi provvedimenti che trasformano i nostri bambini in cavie sull’altare della politica e dell’opportunismo». Estendendo il ragionamento oltre l’orizzonte della scuola, De Luca ha riservato una critica assoluta al ... Leggi su open.online (Di venerdì 7 gennaio 2022) È rottura totale tra Regione Campania eDraghi. Vincenzo Deha deciso di ignorare le indicazioni aperturiste dell’esecutivo sulla scuola e ha disposto la chiusura di. «È irresponsabile aprile le scuole il 10 gennaio. Per quello che ci riguarda non apriremo lee le. Non ci sono le condizioni minime di sicurezza». Giudicando negativamente le scelte del, il presidente della Campania ha detto che «c’è da stare male». E ancora: «Ho la sensazione che si mettono in piedi provvedimenti che trasformano i nostri bambini in cavie sull’altare della politica e dell’opportunismo». Estendendo il ragionamento oltre l’orizzonte della scuola, Deha riservato una critica assoluta al ...

