Da Giroud che bacia San Siro al muro Maignan | è un Milan in salsa francese

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Et voilà. Ilallaè servito. Sempre più. Nella ricerca di chi ancora non c'è - il territorio di caccia preferito prosegue a essere la Ligue 1 - e di chi invece c'è già. Con l'...

E a sinistra c'era ovviamente Hernandez,della Francia è un fresco e orgoglioso rappresentante in nazionale, dove dopo una lunga fase di scetticismo è riuscito a convincere anche Deschamps....inaugura il nuovo anno trasformando un calcio di rigore concesso dall'arbitro Chiffi per il fallo di Abrahamaveva deviato con il braccio largo il tiro di Theo Hernandez. RISULTATI SERIE A,...Il centravanti ha scardinato la partita, il portiere l’ha protetta, ma anche Kalulu non ha tradito ed Hernandez aveva la fascia al braccio: quanta Francia nella vittoria del Diavolo sulla Roma ...L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Che Milan! Tre botti da scudetto". Nonostante ben dieci assenti, ieri sera i rossoneri hanno portato a casa ...