Covid, in Cina contagi quasi a zero mentre nel resto del mondo si muore (Di venerdì 7 gennaio 2022) L'epidemia da Covid ha superato i 272, 2 milioni di contagi e quasi 5 milioni e mezzo di morti. Numeri che spaventano. Seppure la Cina che con, lockdown più o meno rigidi dovuti alla strategia zero-Covid, sta riuscendo mantenere estremamente contenuti i numeri dei contagi, diversamente da tutti gli altri Paesi del mondo. Secondo le autorità sanitarie sono stati 120.334 i casi da Covid dei quali 95.300 guariti e 4.636 morti. Nelle ultime 24 ore, infatti, in Cina si contano 174 nuovi casi. Sembrerebbe che la strategia "zero Covid" abbia dato i suoi frutti. Seppure sembra anche che il prezzo da pagare da economia e popolazione sia notevole. (Il Faro online)

