Covid: Aifa, 32.513 curati con monoclonali, +11% in ultimi 7 giorni (Di venerdì 7 gennaio 2022) Milano, 7 gen. (Adnkronos Salute) - Continua il trend in crescita per le prescrizioni di anticorpi monoclonali contro Covid-19 in Italia. Negli ultimi 7 giorni monitorati dall'Agenzia italiana del farmaco Aifa, dal 29 dicembre al 4 gennaio, le richieste di farmaco sono state 3.794 contro le 3.431 della settimana precedente, con una media giornaliera in aumento dell'11,23% (542 contro 487,29), per un totale di 32.513 a partire dal 10 marzo, quando questi medicinali sono stati autorizzati in via emergenziale in Italia. Sono 241, in aumento, le strutture di 21 regioni o province autonome che hanno prescritto queste terapie. E' il quadro che emerge dal 40esimo report Aifa sul monitoraggio di questi farmaci. Adesso in Italia la maggior parte dei pazienti trattati (15.538) ha ricevuto la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) Milano, 7 gen. (Adnkronos Salute) - Continua il trend in crescita per le prescrizioni di anticorpicontro-19 in Italia. Neglimonitorati dall'Agenzia italiana del farmaco, dal 29 dicembre al 4 gennaio, le richieste di farmaco sono state 3.794 contro le 3.431 della settimana precedente, con una media giornaliera in aumento dell'11,23% (542 contro 487,29), per un totale di 32.513 a partire dal 10 marzo, quando questi medicinali sono stati autorizzati in via emergenziale in Italia. Sono 241, in aumento, le strutture di 21 regioni o province autonome che hanno prescritto queste terapie. E' il quadro che emerge dal 40esimo reportsul monitoraggio di questi farmaci. Adesso in Italia la maggior parte dei pazienti trattati (15.538) ha ricevuto la ...

