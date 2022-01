Cgil-Cisl-Uil | sanità Lazio in codice rosso | subito assunzioni programmate

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 7 gennaio 2022) Roma – “Il Servizio sanitario delè in”. A denunciarlo sono Giancarlo Cenciarelli, Roberto Chierchia e Sandro Bernardini, segretari generali di FpRomaFpe Uil Fpl Roma e, sottolineando lo stato di “grandissima difficoltà in cui versa il sistema dei servizi alla salute a causa di una carenza di personale che rischia di paralizzare tutto”. I sindacalisti evidenziano che “la situazione emergenziale continua in modo costante da due anni a far emergere la grave condizione del Servizio sanitario regionale. Il personale- dicono- è ormai ridotto allo stremo, non è più in grado di continuare a sostenere il sovraccarico di lavoro che viene quotidianamente richiesto.” “Non basta più ricorrere alle prestazioni in ...