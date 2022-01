Brigitte Bardot: “Non sono vaccinata contro il Covid, sono allergica a tutte le sostanze chimiche. Un certificato falso per viaggiare in Africa” (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Non sono vaccinata contro il Covid, sono allergica a tutte le sostanze chimiche“. A dirlo è l’attrice Brigitte Bardot, la diva francese per antonomasia, che in un’intervista al settimanale “Gala” nelle edicole oggi ha rivelato dei retroscena inediti che lasciano intuire un certo suo orientamento verso le teorie no-vax. La star 87enne, che vive isolata nella sua villa a Saint-Tropez, in Costa Azzurra, ha infatti risposto alla domanda sulla sua immunizzazione così: “Oh no! sono allergica a tutte le sostanze chimiche. Anche quando ho viaggiato in Africa, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 gennaio 2022) “Nonille“. A dirlo è l’attrice, la diva francese per antonomasia, che in un’intervista al settimanale “Gala” nelle edicole oggi ha rivelato dei retroscena inediti che lasciano intuire un certo suo orientamento verso le teorie no-vax. La star 87enne, che vive isolata nella sua villa a Saint-Tropez, in Costa Azzurra, ha infatti risposto alla domanda sulla sua immunizzazione così: “Oh no!le. Anche quando ho viaggiato in, ...

