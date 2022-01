Bayern Monaco: Musiala in campo con il nome di Tolisso, positivo al Covid (Di sabato 8 gennaio 2022) Un fatto curioso ha colpito l’attenzione di chi stava assistendo a Bayern Monaco-Borussia Moenchengladbach, sfida valida come anticipo della 18esima giornata della Bundesliga 2021/2022. Infatti, dopo l’intervallo, il giovane centrocampista dei bavaresi Jamal Musiala è entrato in campo con una maglia che riportava il nome di Tolisso, assente per Covid. Evidentemente un errore di uno stampatore distratto, visto che Musiala ha il 42 mentre Tolisso il 24. Per la cronaca, i padroni di casa sono stati sconfitti in rimonta per 1-2. Di seguito, un fermo immagine che testimonia l’errore. Jamal Musiala es Corentin Tolisso. BUNDESLIGA OUT OF CONTEXT pic.twitter.com/xeuK7IMpEg — Dani (@Danilini20) January 7, ... Leggi su sportface (Di sabato 8 gennaio 2022) Un fatto curioso ha colpito l’attenzione di chi stava assistendo a-Borussia Moenchengladbach, sfida valida come anticipo della 18esima giornata della Bundesliga 2021/2022. Infatti, dopo l’intervallo, il giovane centrocampista dei bavaresi Jamalè entrato incon una maglia che riportava ildi, assente per. Evidentemente un errore di uno stampatore distratto, visto cheha il 42 mentreil 24. Per la cronaca, i padroni di casa sono stati sconfitti in rimonta per 1-2. Di seguito, un fermo immagine che testimonia l’errore. Jamales Corentin. BUNDESLIGA OUT OF CONTEXT pic.twitter.com/xeuK7IMpEg — Dani (@Danilini20) January 7, ...

Advertising

DiMarzio : Il calciatore è già a #Venezia per le visite mediche - grafuio : RT @davidecurrenti: Il Borussia Monchengladbach vince in casa del Bayern Monaco (tante assenze nei bavaresi). Ottima partita di #Ginter. Se… - mr_kubra : RT @sportface2016: #BayernMonaco: #Musiala in campo con il nome di #Tolisso, assente per #Covid - spartakoguza : Intanto in Germania il Bayern Monaco scende in campo senza più di metà titolari positivi al Covid. Zero alibi, si s… - sportface2016 : #BayernMonaco: #Musiala in campo con il nome di #Tolisso, assente per #Covid -