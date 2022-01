Basket: Nba. Phoenix primatista a Ovest, Fournier trascina i Knicks (Di venerdì 7 gennaio 2022) I Suns approfittano del ko di Golden State, il francese sigla 41 punti ROMA - Solo vittorie casalinghe nelle quattro gare della regular - season dell'Nba che si sono disputate nella notte italiana. ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 7 gennaio 2022) I Suns approfittano del ko di Golden State, il francese sigla 41 punti ROMA - Solo vittorie casalinghe nelle quattro gare della regular - season dell'Nba che si sono disputate nella notte italiana. ...

Advertising

Eurosport_IT : Successo in rimonta di New York ?? Secondo k.o. consecutivo per i GSW ?? Chris Paul trascina i Suns ?? Ecco i risult… - sportface2016 : #NBA 2021/2022: #Warriors sconfitti a New Orleans, sorpasso in vetta dei #PhoenixSuns - Jaguar48671454 : Quadro di Steph Curry, stella NBA, da appendere dove vuoi, possibilità di spedire con spese a carico e di realizzar… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: A Dallas è il giorno di Dirk Nowitzki ???? #EurosportBASKET | #NBA | #Mavs | #Nowitzki - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: ?? Kyrie Irving is back! ?? Lance Stephenson e la chitarra ?? La redenzione di Kevin Porter Jr ?? Kelly Oubre prende fuoco da… -