12 Ore del Golfo, Mercedes in pole con 2 Seas Motorsport. Quarto posto per Luca Marini (Di venerdì 7 gennaio 2022) Come da pronostico 2 Seas Motorsport ha conquistato la pole-position per l’edizione 2022 della 12 Ore del Golfo, prima competizione del lunghissimo calendario riservato alle ruote coperte. La formazione legata a Mercedes, a segno nel 2021 con McLaren nella particolare prova disputata in Bahrain, ha fermato il cronometro in 1.52.047 (tempo medio delle tre sessioni). Sheikh Isa Al Khalifa/ Martin Kodric/ Ben Barnicoat scatteranno quindi dalla pole-position davanti alla Mercedes di Kenny Habul/ Mikaël Grenier/ Maro Engel (Sun Energy 1 by SPS Automotive Performance #75) ed alla Ferrari #51 di Alessandro Cozzi /Giorgio Sernagiotto /Edward Cheever III (AF Corse #51). Ottima sessione per la Rossa #46 del Monster VR46 Kessel Racing Team con cui avrebbe dovuto correre ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 gennaio 2022) Come da pronostico 2ha conquistato la-position per l’edizione 2022 della 12 Ore del, prima competizione del lunghissimo calendario riservato alle ruote coperte. La formazione legata a, a segno nel 2021 con McLaren nella particolare prova disputata in Bahrain, ha fermato il cronometro in 1.52.047 (tempo medio delle tre sessioni). Sheikh Isa Al Khalifa/ Martin Kodric/ Ben Barnicoat scatteranno quindi dalla-position davanti alladi Kenny Habul/ Mikaël Grenier/ Maro Engel (Sun Energy 1 by SPS Automotive Performance #75) ed alla Ferrari #51 di Alessandro Cozzi /Giorgio Sernagiotto /Edward Cheever III (AF Corse #51). Ottima sessione per la Rossa #46 del Monster VR46 Kessel Racing Team con cui avrebbe dovuto correre ...

