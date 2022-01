Tuanzebe sarà annunciato domani: ci sarà contro la Samp? Le sensazioni (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il caos creatosi intorno alla situazione 20° giornata di Serie A e le tantissime complicanze della vigilia di Juventus-Napoli hanno fatto passare in secondo piano le questioni legate al calciomercato invernale. Il Napoli ha finalmente chiuso il primo colpo di mercato ed è pronto ad annunciarlo ai suoi tifosi. Calciomercato Napoli Tuanzebe Nella serata di ieri è arrivata la firma sul contratto di Axel Tuanzebe: il difensore inglese è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Napoli. Come rivela La Gazzetta dello Sport, il classe ’97 domani arriverà in Italia e svolgerà le visite mediche a Villa Stuart. Se tutto dovesse andare secondo i piani, nel pomeriggio arriverà anche l’annuncio ufficiale da parte del club azzurro. Nonostante l’annuncio di domani, sarà difficile una sua ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il caos creatosi intorno alla situazione 20° giornata di Serie A e le tantissime complicanze della vigilia di Juventus-Napoli hanno fatto passare in secondo piano le questioni legate al calciomercato invernale. Il Napoli ha finalmente chiuso il primo colpo di mercato ed è pronto ad annunciarlo ai suoi tifosi. Calciomercato NapoliNella serata di ieri è arrivata la firma sul contratto di Axel: il difensore inglese è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Napoli. Come rivela La Gazzetta dello Sport, il classe ’97arriverà in Italia e svolgerà le visite mediche a Villa Stuart. Se tutto dovesse andare secondo i piani, nel pomeriggio arriverà anche l’annuncio ufficiale da parte del club azzurro. Nonostante l’annuncio didifficile una sua ...

