Smog, il biossido di azoto provoca l'asma in due milioni di bambini al mondo (Di giovedì 6 gennaio 2022) Quasi due milioni di bambini nel mondo contraggono l' asma per colpa dell'aria inquinata dal traffico . Lo sostiene uno studio dell'Università George Washington, pubblicato su Lancet Planetary Health. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 6 gennaio 2022) Quasi duedinelcontraggono l'per colpa dell'aria inquinata dal traffico . Lo sostiene uno studio dell'Università George Washington, pubblicato su Lancet Planetary Health. ...

