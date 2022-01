Scossa di terremoto in Italia, tam-tam sui social: “E’ stata di forte intensità” (Di venerdì 7 gennaio 2022) Una forte Scossa di terremoto è stata avvertita in diversi quartieri di Napoli alle 20.37. In tanti sui social hanno denunciato l'accaduto, soprattutto residenti dei quartieri Bagnoli, Fuorigrotta, Vomero, Posillipo e nel centro storico di Napoli. "E' stata una Scossa forte come non se ne sentivano da tempo", scrive Andrea su Facebook. "Pure il terremoto ci mancava, mi sa che il 2022 si preannuncia come gli ultimi 2 anni", sono le parole di Giulio. Il terremoto di magnitudo Md 2.3 delle 20.37 è avvenuto nella zona: dei Campi Flegrei con coordinate geografiche (lat, lon) 40.828, 14.14 ad una profondità di 3 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OV (Napoli). Tale ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 7 gennaio 2022) Unadiavvertita in diversi quartieri di Napoli alle 20.37. In tanti suihanno denunciato l'accaduto, soprattutto residenti dei quartieri Bagnoli, Fuorigrotta, Vomero, Posillipo e nel centro storico di Napoli. "E'unacome non se ne sentivano da tempo", scrive Andrea su Facebook. "Pure ilci mancava, mi sa che il 2022 si preannuncia come gli ultimi 2 anni", sono le parole di Giulio. Ildi magnitudo Md 2.3 delle 20.37 è avvenuto nella zona: dei Campi Flegrei con coordinate geografiche (lat, lon) 40.828, 14.14 ad una profondità di 3 km. Ilè stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OV (Napoli). Tale ...

Advertising

fanpage : Scossa di #terremoto avvertita in provincia di Napoli - SkyTG24 : #Terremoto, scossa avvertita tra Pozzuoli e Napoli - annatrieste : Genti che non sanno se al gol di Mertens era un'altra scossa di terremoto e dovevano abbandonare le case o no - Immaguarino6 : RT @mondoterremoti: Un #terremoto di magnitudo 2.3 è avvenuto alle ore 20:37 nei pressi di #Pozzuoli, all'interno dei Campi Flegrei. La sco… - heldatassi : Leggo ora che prima c’è stata una scossa di terremoto, che in realtà era bradisismo, nella zona dei Campi Flegrei d… -