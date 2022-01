Sanremo 2022, la frecciatina di Donatella Rettore a Gianni Morandi: “Ti devi ritirare!” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Sanremo 2022 inizierà il prossimo 1 febbraio. Donatella Rettore, intervistata dal Corriere della Sera, ha lanciato una bella frecciatina a Gianni Morandi, dopo il rischio squalifica per aver caricato erroneamente la canzone del Festival. Sanremo 2022, la frecciatina di Rettore a Gianni Morandi Mi chiamano per fare casino, è sempre stato così. Dico che alla... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 6 gennaio 2022)inizierà il prossimo 1 febbraio., intervistata dal Corriere della Sera, ha lanciato una bella, dopo il rischio squalifica per aver caricato erroneamente la canzone del Festival., ladiMi chiamano per fare casino, è sempre stato così. Dico che alla... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

lapoelkann_ : Con questa per me loro hanno già vinto Sanremo e Eurovision 2022. 'Il ragazzo con la giardinetta' di Dead Blonde ??… - Agenzia_Ansa : Sanremo, super green pass e tamponi frequenti per tutti gli addetti ai lavori, obbligo di mascherina Ffp2 tranne ch… - GQitalia : Lui non ha vissuto una vita, ma sette. Ecco chi è #Aka7even - Peppe_FN : @Sanremo__2022 Io inverto Dico Aiello e gli do il carbone per quella notte da sesso e ibuprofene ahhhha - Milanovip2 : @Sanremo__2022 Con fiore -