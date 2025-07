Juventus Costa verso la cessione | finanzia il colpo dal Chelsea

La Juventus sta lavorando ad un nuovo innesto che arriva direttamente dal Chelsea e questo colpo può essere finanziato dalla cessione di Alberto Costa. Il portoghese, infatti, è vicino come non mai al passaggio allo Sporting Lisbona. I bianconeri sono alla continua ricerca dei giusti rinforzi da consegnare nelle mani di Igor Tudor, che è consapevole del fatto che questa squadra, così com’è, non può bastare a fronteggiare tutti gli impegni che ci sono all’orizzonte. Ancor di più se si ha come obiettivo quello di tornare ad essere realmente competitivi. Come la piazza merita e chiede a gran voce. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juventus, Costa verso la cessione: finanzia il colpo dal Chelsea

Alberto Costa verso l’addio? Futuro in bilico per la Juventus - Costa al bivio Il futuro in bilico di Alberto Costa alla Juventus è sempre più certo, con alcune voci di mercato che lo vedono lontano da Torino, alimentando i dubbi sull’eredità della squadra.

Pagelle Lazio-Juventus 1-1: Vecino risponde a Kolo Muani, promosso Alberto Costa - Un gol di Vecino al 96’ fissa sull’1-1 il punteggio dello scontro diretto per la Champions League tra Lazio e Juventus.

Juventus, infortunio per Alberto Costa contro la Lazio: dentro Douglas Luiz - Non finisce bene la prima da titolare per Alberto Costa. Il numero 2 della Juventus, schierato dal primo minuto da Tudor contro la Lazio, è dovuto.

Alberto Costa Juve: la sua cessione allo Sporting Lisbona diventa una priorità da soddisfare rapidamente. Il motivo è legato a quella questione - Alberto Costa Juve, il portoghese va venduto a stretto giro di posta: c’è una ragione che preme i dirigenti bianconeri La Juventus si trova in un momento decisivo per il calciomercato in entrata. Da juventusnews24.com