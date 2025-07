Giuseppe Rossi boccia il Mondiale per Club | Una buffonata si pensa solo allo show Vogliono americanizzare il calcio

Giuseppe Rossi boccia il Mondiale per Club. Forte critica dell’ex calciatore: «Una buffonata. Vogliono americanizzare il calcio». Giuseppe Rossi, ex attaccante di Fiorentina e Manchester United, oggi vicepresidente dei New York Cosmos, ha espresso un giudizio durissimo sull’ultima edizione del Mondiale per Club, andato in scena negli Stati Uniti e che ha visto anche l’ Inter tra le partecipanti. Intervistato dall’ ANSA, Rossi non ha usato mezzi termini per descrivere il torneo, definendolo apertamente «una buffonata» e criticando duramente le scelte organizzative. L’attuale dirigente della storica franchigia americana – che tornerĂ a competere ufficialmente nella USL League One a partire dal 2026 – ha dichiarato: «Non ho seguito neanche una partita, l’ho trovato una buffonata. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Giuseppe Rossi boccia il Mondiale per Club: «Una buffonata, si pensa solo allo show. Vogliono americanizzare il calcio»

