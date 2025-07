Nuovo film di steven spielberg potrebbe sostituire il sequel cancellato del classico con 90% di rating

Il regista statunitense Steven Spielberg si prepara a tornare nel genere della fantascienza con un nuovo progetto ancora senza titolo, incentrato sui fenomeni UFO. Questa pellicola rappresenta una possibile evoluzione di un’idea iniziale che avrebbe dovuto essere il seguito di Close Encounters of the Third Kind, ma che è stata rielaborata nel corso degli anni. La sua presenza nel mondo del cinema ha lasciato un’impronta indelebile, grazie a capolavori come Jaws, Indiana Jones, e Jurassic Park. Nonostante la sua lunga esperienza con film dedicati agli alieni, Spielberg non aveva più affrontato questo tema in modo diretto da diversi anni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

