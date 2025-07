WTA Iasi passano il turno Teichmann e Begu

Il torneo di Wimbledon si √® chiuso con il trionfo di Iga Swiatek. Il grande circuito del tennis femminile riparte dai tornei sulla terra battuta di Amburgo e Iasi. In Romania sono sei gli incontri che caratterizzano il programma del luned√¨. Passano il primo turno la svizzera Jil Teichmann, testa di serie numero sei, e la romena Irina Camelia Begu, testa di serie numero sette. Nel primo incontro di giornata la croata Jana Fett, numero 151 del ranking WTA, regola 7-6 (6) 6-2,in due ore, la slovena Veronika Erjavec. Esce prepotentemente alla distanza Jil Teichmann. La giocatrice elvetica, numero 102 WTA, rimonta 1-6 7-6(2) 6-1 la rumena Miriam Bianca Bulgaru. 🔗 Leggi su Oasport.it ¬© Oasport.it - WTA Iasi, passano il turno Teichmann e Begu

