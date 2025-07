AEW ROH | Red Velvet alle prese con un infortunio al collo

In mezzo alle tantissime notizie dello scorso fine settimana, ricchissimo di eventi e di PPV, ha sicuramente fatto molto rumore l’annuncio dell’infortunio di Adam Cole, che è alle prese con un trauma cranico – l’ennesimo della sua carriera – e che addirittura potrebbe vedere a rischio un suo ritorno sul ring. Ma l’ex campione TNT non è l’unico wrestler della compagnia di Jacksonville alle prese con un infortunio alla testa. Ecco il motivo dell’assenza. Come riportato da Dave Meltzer del Wrestling Observer, infatti, anche Red Velvet sarebbe fuori dai giochi perchĂ© alle prese con un infortunio al collo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - AEW/ROH: Red Velvet alle prese con un infortunio al collo

Milik Juventus, si rivede l’attaccante al J Medical: ecco il VIDEO del polacco alle prese con il recupero dopo l’infortunio - Milik Juventus, si rivede l’attaccante al J Medical: ecco il VIDEO del polacco che è ancora alle prese con il recupero dopo l’infortunio Al J Medical Arek si rivede Arek Milik.

Milik Juve, l’attaccante bianconero torna al J Medical: il VIDEO del polacco alle prese con il recupero dall’infortunio - di Redazione JuventusNews24 Milik Juve, l’attaccante bianconero torna al J Medical: il VIDEO con il calciatore che sta cercando di recuperare dall’infortunio.

Infortunio a Oggiono, un operaio ferito al collo da un tubo: grave in ... - 30 a Oggiono, nel Lecchese: un operaio di 56 anni è rimasto ferito al collo da un tubo. Segnala ilgiorno.it

Infortunio al collo per Araujo, esce in barella: le immagini shock in ... - Uruguay, infortunio shock per Araujo Il centrocampista di proprietà del Toluca, infatti, è andato a saltare di testa sugli sviluppi di un calcio ma cadendo è caduto sul collo, che ha fatto un ... Secondo corrieredellosport.it