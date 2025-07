Cisgiordania Pizzaballa sull' attacco a Taybeth | Non c' è applicazione della legge

"Non c'è applicazione della legge. Chi ha il dovere di garantire l'applicazione della legge in questo momento è assente": lo ha detto il Cardinale Pizzaballa in visita a Taybeth dopo gli attacchi dei coloni israeliani a chiese e cimiteri in Cisgiordania. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Cisgiordania, Pizzaballa sull'attacco a Taybeth: "Non c'è applicazione della legge"

In questa notizia si parla di: applicazione - legge - cisgiordania - pizzaballa

Toscana, il caso Pieroni accende i riflettori sul suicidio assistito: prima applicazione della legge regionale nonostante l’impugnazione del governo - La Toscana è diventata il primo territorio italiano a tradurre in pratica la legge regionale sul suicidio assistito, nonostante l’impugnazione del governo Meloni.

Pizzaballa:In tutta la West Bank l'unica legge è quella del potere, non del diritto; Cisgiordania, dopo gli attacchi dei coloni israeliani Pizzaballa in visita di solidarietà a Taybeh; Il cardinale Pizzaballa in visita al villaggio cristiano attaccato dai coloni israeliani.

Pizzaballa nel villaggio cristiano attaccato dai coloni in Cisgiordania/ “Qui l’unico ‘diritto’ è la forza” - Pizzaballa con le chiese in Medio Oriente nel villaggio di Taybeh, luogo di attacchi dei coloni israeliani in Cisgiordania: cosa succede, il rebus pace ... Riporta ilsussidiario.net

Patriarca Pizzaballa: a Gerusalemme vale ‘la legge del più forte’ - Il primate latino partecipa ai lavori del Sinodo sulla sinodalità in programma dal 13 al 18 febbraio. Come scrive asianews.it