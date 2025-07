Padovano positivo | Mi è piaciuto il modo in cui i nuovi dirigenti hanno comunicato Servono ancora tre innesti ecco quali

Padovano positivo in vista della nuova stagione: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore bianconero. In vista della stagione 20252026, Padovano, ex calciatore e figura storica della Juventus, ha espresso il suo parere sulla situazione attuale della squadra bianconera. Le sue parole, riportate nelle ultime dichiarazioni, sono un chiaro invito alla consapevolezza riguardo alle sfide future, ma anche una riflessione su ciò che ancora manca per competere ai massimi livelli. Padovano ha lodato l’approccio della nuova dirigenza, definendo il modo in cui hanno comunicato molto positivo: le sue parole su Instagram. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Padovano positivo: «Mi è piaciuto il modo in cui i nuovi dirigenti hanno comunicato. Servono ancora tre innesti, ecco quali»

