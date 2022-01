Rrahmani, Lobotka e Zielinski in campo: cosa rischiano? (Di giovedì 6 gennaio 2022) A breve si darà inizio all’attesissima Juventus-Napoli, che anche quest’anno è stata oggetto di critiche legati alla situazione Covid-19. Un altro episodio emerso stamani, è quello che ha coinvolto i tre napoletani Rrahmani, Zielinski e Lobotka i quali sono stati messi in quarantena dall’ASL Napoli 2. Al riguardo, nel corso del pre partita su Dazn, emerge: Amir Rrahmani “Il Napoli ritiene che i tre calciatori possano tranquillamente scendere in campo, nel pieno rispetto delle regole. La sanzione che eventualmente riscontrerebbero i calciatori è solo di tipo amministrativo, come qualsiasi cittadino”. Leggi su spazionapoli (Di giovedì 6 gennaio 2022) A breve si darà inizio all’attesissima Juventus-Napoli, che anche quest’anno è stata oggetto di critiche legati alla situazione Covid-19. Un altro episodio emerso stamani, è quello che ha coinvolto i tre napoletanii quali sono stati messi in quarantena dall’ASL Napoli 2. Al riguardo, nel corso del pre partita su Dazn, emerge: Amir“Il Napoli ritiene che i tre calciatori possano tranquillamente scendere in, nel pieno rispetto delle regole. La sanzione che eventualmente riscontrerebbero i calciatori è solo di tipo amministrativo, come qualsiasi cittadino”.

