Pomezia: 10 milioni per la riqualificazione da Martin Pescatore a Torvaianica Sud (Di giovedì 6 gennaio 2022) Pomezia – Il Comune di Pomezia si aggiudica un finanziamento da 10 milioni di euro per la Rigenerazione Urbana, miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Il progetto prevede la realizzazione di un tratto importante di pista ciclabile, che partirà da Borgo Santa Rita/Martin Pescatore, passerà dal tratto esistente di Via C.A. Dalla Chiesa e terminerà su via Polonia, fino al confine con Ardea. La riqualificazione, oltre alla realizzazione del tratto ciclabile, prevede l’adeguamento dei marciapiedi esistenti e il recupero dell’immobile confiscato alla criminalità organizzata all’interno del Borgo Santa Rita da destinare ad attività ad alta valenza sociale. “Il progetto che abbiamo presentato – spiega l’Assessora Federica Castagnacci – prevede la ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 6 gennaio 2022)– Il Comune disi aggiudica un finanziamento da 10di euro per la Rigenerazione Urbana, miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Il progetto prevede la realizzazione di un tratto importante di pista ciclabile, che partirà da Borgo Santa Rita/, passerà dal tratto esistente di Via C.A. Dalla Chiesa e terminerà su via Polonia, fino al confine con Ardea. La, oltre alla realizzazione del tratto ciclabile, prevede l’adeguamento dei marciapiedi esistenti e il recupero dell’immobile confiscato alla criminalità organizzata all’interno del Borgo Santa Rita da destinare ad attività ad alta valenza sociale. “Il progetto che abbiamo presentato – spiega l’Assessora Federica Castagnacci – prevede la ...

avimmaisacap : RT @ZuccalaAdriano: #Pomezia Piano Rigenerazione Urbana: 10 milioni per la riqualificazione da Martin Pescatore a #Torvaianica Sud Avanzia… - Simo07827689 : RT @ZuccalaAdriano: #Pomezia Piano Rigenerazione Urbana: 10 milioni per la riqualificazione da Martin Pescatore a #Torvaianica Sud Avanzia… - JolietJackBlues : RT @ZuccalaAdriano: #Pomezia Piano Rigenerazione Urbana: 10 milioni per la riqualificazione da Martin Pescatore a #Torvaianica Sud Avanzia… - Divorex8 : RT @ZuccalaAdriano: #Pomezia Piano Rigenerazione Urbana: 10 milioni per la riqualificazione da Martin Pescatore a #Torvaianica Sud Avanzia… - ringetto65 : RT @ZuccalaAdriano: #Pomezia Piano Rigenerazione Urbana: 10 milioni per la riqualificazione da Martin Pescatore a #Torvaianica Sud Avanzia… -