Napoli-Juve, formazioni / Zielinski, Lobotka e Rrahmani giocano. Mertens con Insigne in attacco (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il Napoli ha ufficializzato la formazione che scenderà in campo stasera contro la Juventus, allo Stadium. Il club ha preso la sua decisione: Rrahmani, Zielinski e Lobotka, i tre giocatori azzurri fermati dall’Asl Napoli 2 ieri sera, all’arrivo a Torino, saranno regolarmente in campo. Nonostante siano stati messi in quarantena dall’autorità sanitaria. Il Napoli ritiene di essere nel giusto nell’interpretazione della normativa e del periodo in cui va in vigore. I tre giocheranno. Per quanto riguarda le altre scelte, in difesa sarà titolare Ghoulam, per la prima volta in stagione, accanto a Di Lorenzo, e Juan Jesus. Mentre in attacco sarà Mertens a condurre i giochi, accanto ad Insigne. Napoli: Ospina, Di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 6 gennaio 2022) Ilha ufficializzato la formazione che scenderà in campo stasera contro lantus, allo Stadium. Il club ha preso la sua decisione:, i tre giocatori azzurri fermati dall’Asl2 ieri sera, all’arrivo a Torino, saranno regolarmente in campo. Nonostante siano stati messi in quarantena dall’autorità sanitaria. Ilritiene di essere nel giusto nell’interpretazione della normativa e del periodo in cui va in vigore. I tre giocheranno. Per quanto riguarda le altre scelte, in difesa sarà titolare Ghoulam, per la prima volta in stagione, accanto a Di Lorenzo, e Juan Jesus. Mentre insaràa condurre i giochi, accanto ad: Ospina, Di ...

Advertising

sechesi : Stagione 20/21: il fantasmagorico protocollo della @SerieA viene definito e annunciato il 2 ottobre (a campionato g… - AlfredoPedulla : #Giovedi 6 ore 20,45: si gioca #Juve-#Napoli. Martedì 4: #Insigne, il capitano, entra in un albergo per gli ultimi… - mirkocalemme : Il timing della firma di #Insigne è stato pessimo (pessimo!), ma i tifosi del #Napoli che esultano per il suo addio… - mannychef8 : @mick_napoli_ Speriamo che sia anche l'ultima contro la juve - Virus1979C : RT @fanpage: #JuveNapoli si gioca, le formazioni: Zielinski, Lobotka e Rrahmani in campo nonostante il divieto dell’Asl -