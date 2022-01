Meteo 6 gennaio | venti dal Nord portano un brusco calo termico

Leggi su ck12

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Ildi giovedì 6prevede un ritorno del freddo artico e neve al Centro Italia anche a quote collinari. Ilprevede per questo 6undelle temperature e l’arrivo dell’instabilità anche al Centro-sud. Migliora invece il clima al. POTREBBE INTERESSARTI: Nicolò Bongiorno: il figlio di Mike, cosa fa nella sua vita Immagine indicativa2022 (fonte: gettyimages)L’inverno torna in Italia in modo prepotente, con la prima perturbazione del mese che porterà un freddo artico che arriverà fino al Sud. Si intensificheranno anche isettentrionali in questa giornata dell’Epifania soprattutto su Alpi Liguria, Toscana, sulla costa adriatica e sulle Isole ...