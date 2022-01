Manila Nazzaro si schiera con Katia Ricciarelli e giustifica i suoi attacchi | “Generosa e rispettosa”

Leggi su biccy

(Di giovedì 6 gennaio 2022) Fuori dalla casa del GF Vip sono moltissimi i telespettatori ad essersi indignati per le parole dirivolte a Lulù Selassié, ma tra i gieffini le cose sono molto diverse. Seppur i concorrenti del reality si siano divisi in due gruppi ben distinti, il soprano può contare ancora su un bel gruppetto che la sostiene e tra icomponenti c’è anche. La Miss Italia infatti è rimasta a fianco della cantante e ieri durante un confessionale hato ia Lulù. “Io non ho due pesi e due misure per giudicare le offese. Però dietro alle frasi dic’è una persona con mille valori e tanta generosità. Certamente che io giustifico. Perché ...