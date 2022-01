Lo smart working non è il problema. È la soluzione (Di giovedì 6 gennaio 2022) Lavorare da remoto è una possibilità consentita dalla rivoluzione digitale. È cioè la normalità del lavoro che cambia perché il digitale consente di modificare due delle sue caratteristiche identificative: il tempo di lavoro e il luogo di lavoro. Non è più necessario che la prestazione di lavoro si svolga in un luogo fisico predeterminato. Né che avvenga in un tempo scandito rigidamente se, come richiedono molti lavori, ciò che conta è il prodotto finale che si raggiunge in autonomia. Ma soprattutto non è più necessaria la rigidità di tempo e luogo. Entrambi possono cambiare ogni giorno: si può lavorare un giorno da remoto e il giorno dopo nella sede aziendale. Alternando call con altri colleghi o riunioni in presenza. O no. Per definizione cioè il lavoro agile è la nuova modalità flessibile di lavoro.Naturalmente non tutti i lavori possono essere svolti da remoto: non lo può essere ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 6 gennaio 2022) Lavorare da remoto è una possibilità consentita dalla rivoluzione digitale. È cioè la normalità del lavoro che cambia perché il digitale consente di modificare due delle sue caratteristiche identificative: il tempo di lavoro e il luogo di lavoro. Non è più necessario che la prestazione di lavoro si svolga in un luogo fisico predeterminato. Né che avvenga in un tempo scandito rigidamente se, come richiedono molti lavori, ciò che conta è il prodotto finale che si raggiunge in autonomia. Ma soprattutto non è più necessaria la rigidità di tempo e luogo. Entrambi possono cambiare ogni giorno: si può lavorare un giorno da remoto e il giorno dopo nella sede aziendale. Alternando call con altri colleghi o riunioni in presenza. O no. Per definizione cioè il lavoro agile è la nuova modalità flessibile di lavoro.Naturalmente non tutti i lavori possono essere svolti da remoto: non lo può essere ...

Advertising

GiovaQuez : Gli over 50 dovranno avere il GP rafforzato al lavoro, obbligo vaccinale per chi non lavora. Ampliamento dell'utili… - DadoneFabiana : Sostenere che l’economia non possa girare con un pubblica amministrazione in lavoro agile significa mentire sapendo… - Mov5Stelle : È davvero disdicevole il dibattito attorno alla necessità, sempre più impellente secondo noi, di ampliare lo smart… - HuffPostItalia : Lo smart working non è il problema. È la soluzione - andvaccaro : RT @BinaryOptionEU: RT 'Brunetta: 'Circolare #smartworking immediatamente in vigore'. #ultimora -