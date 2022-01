Juve Napoli, l’ASL di Torino: «I calciatori in quarantena non possono giocare» (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il direttore dell’ASL di Torino Carlo Picco ha parlato dei casi Covid nel Napoli e dei calciatori messi in quarantena Ai microfoni de Il Napolista, il direttore della ASL di Torino Carlo Picco ha detto la sua su Juve-Napoli. TRE GIOCATORI BLOCCATI – «Non sono un poliziotto. I provvedimenti delle Asl devono essere rispettati. Io non li ho neanche visti. Se la partita rientra nel rispetto del provvedimento dell’ASL si può giocare, altrimenti no. Secondo me chi è in quarantena non può giocare. Può lavorare se ha una terza dose, con le tipologie di attenzione indicate, comprese le mascherine, ma non so se si può giocare con le mascherine. È uno ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il direttore deldiCarlo Picco ha parlato dei casi Covid nele deimessi inAi microfoni de Ilsta, il direttore della ASL diCarlo Picco ha detto la sua su. TRE GIOCATORI BLOCCATI – «Non sono un poliziotto. I provvedimenti delle Asl devono essere rispettati. Io non li ho neanche visti. Se la partita rientra nel rispetto del provvedimento delsi può, altrimenti no. Secondo me chi è innon può. Può lavorare se ha una terza dose, con le tipologie di attenzione indicate, comprese le mascherine, ma non so se si puòcon le mascherine. È uno ...

