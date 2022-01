Juve-Napoli, il Napoli prepara un ricorso per non giocare se i tre fermati dall’Asl saranno esclusi (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il Messaggero scrive sul caso Juventus-Napoli, con il Napoli che è partito per Torino grazie al via libera dell’Asl Napoli 1, nonostante l’alto numero di positivi in squadra e l’Asl Napoli 2 che invece ha fermato Zielinski, Lobotka e Rrahmani perché contatti di positivi. La partita resta in bilico: occorre aspettare gli esiti dei tamponi fatti in nottata. Il quotidiano scrive, però, che il Napoli prepara un ricorso per non giocare, appellandosi al protocollo Uefa. “Invece a Capodichino è decollato l’aereo del Napoli verso Torino: l’Asl di Napoli 1 ha dato il via libera alla squadra, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 6 gennaio 2022) Il Messaggero scrive sul casontus-, con ilche è partito per Torino grazie al via libera dell’Asl1, nonostante l’alto numero di positivi in squadra e l’Asl2 che invece ha fermato Zielinski, Lobotka e Rrahmani perché contatti di positivi. La partita resta in bilico: occorre aspettare gli esiti dei tamponi fatti in nottata. Il quotidiano scrive, però, che ilunper non, appellandosi al protocollo Uefa. “Invece a Capodichino è decollato l’aereo delverso Torino: l’Asl di1 ha dato il via libera alla squadra, ...

