Formazioni ufficiali Sampdoria Cagliari: le scelte degli allenatori

Le Formazioni ufficiali di Sampdoria Cagliari match valido per la 20ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: le scelte degli allenatori

Ecco gli schieramenti ufficiali di Sampdoria Cagliari, match valido per la 20ª giornata di Serie A 2021/2022.

Sampdoria, 4-4-2: Audero; Ferrari, Yoshida, Chabot, Murru; Bereszynski, Ekdal, Thorsby, Candreva; Caputo, Gabbiadini. All. D'Aversa

Cagliari, 3-5-2: Cragno; Lovato, Altare, Carboni, Bellanova; Deiola, Marin, Grassi, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro. All. Mazzarri

L'articolo proviene da Calcio News 24.

