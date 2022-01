Coppa d’Africa 2022, Gabon: capitano Aubameyang positivo al Covid (Di giovedì 6 gennaio 2022) Pierre-Emerick Aubameyang è risultato positivo al Covid-19. La positività del capitano del Gabon è emersa all’arrivo alla Coppa d’Africa, in Camerun. L’attaccante dell’Arsenal è uno dei tre membri del gruppo del Gabon risultati positivi. Il calciatore di Premier League non potrà dunque giocare la partita d’esordio del Gruppo C contro le Comore, in programma lunedì. Lo ha reso noto la Federcalcio del Gabon con un comunicato pubblicato su Facebook, titolando “Aubameyang, Lemina e Yala positivi“. “Arrivando questa mattina a Yaoundé con un volo speciale – si legge -, le Pantere del Gabon si sono sottoposte, come tutte le delegazioni, a un test dell’antigene Covid-19 all’aeroporto di ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 gennaio 2022) Pierre-Emerickè risultatoal-19. La positività deldelè emersa all’arrivo alla, in Camerun. L’attaccante dell’Arsenal è uno dei tre membri del gruppo delrisultati positivi. Il calciatore di Premier League non potrà dunque giocare la partita d’esordio del Gruppo C contro le Comore, in programma lunedì. Lo ha reso noto la Federcalcio delcon un comunicato pubblicato su Facebook, titolando “, Lemina e Yala positivi“. “Arrivando questa mattina a Yaoundé con un volo speciale – si legge -, le Pantere delsi sono sottoposte, come tutte le delegazioni, a un test dell’antigene-19 all’aeroporto di ...

