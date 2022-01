Ci sono luoghi speciali in cui ricaricarsi viene naturale, immersi nella natura e nella gentilezza (Di giovedì 6 gennaio 2022) . luoghi speciali per posizione ma anche per savoir faire di chi li gestisce. E’ il caso dell’hotel Gnollhof, sopra Chiusa, nel cuore dell’Alto Adige a due passi dalla magnifica val di Funes. Margit e Peter Verginer accolgono i loro ospiti come amici di famiglia, ma con tutti i comfort del lusso di montagna. La loro è una struttura volutamente ridotta per numero di stanze, per lasciare a ognuna una metratura abbondante, una terrazza panoramica e una finestra sulla natura che all’alba e al tramonto mozza il fiato tanto che anche i meno mattinieri non potranno fare a meno di tenere le tende aperte per iniziare la giornata con una vista sulle Odle che vale il viaggio. I proprietari di Gnollhof: Margit e Peter Verginer Spa e movimento Questo gioiello arroccato in cima a una salita nel bosco, ... Leggi su iodonna (Di giovedì 6 gennaio 2022) .per posizione ma anche per savoir faire di chi li gestisce. E’ il caso dell’hotel Gnollhof, sopra Chiusa, nel cuore dell’Alto Adige a due passi dalla magnifica val di Funes. Margit e Peter Verginer accolgono i loro ospiti come amici di famiglia, ma con tutti i comfort del lusso di montagna. La loro è una struttura volutamente ridotta per numero di stanze, per lasciare a ognuna una metratura abbondante, una terrazza panoramica e una finestra sullache all’alba e al tramonto mozza il fiato tanto che anche i meno mattinieri non potranno fare a meno di tenere le tende aperte per iniziare la giornata con una vista sulle Odle che vale il viaggio. I proprietari di Gnollhof: Margit e Peter Verginer Spa e movimento Questo gioiello arroccato in cima a una salita nel bosco, ...

