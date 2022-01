Cagliari | Mazzarri | “Grande vittoria ma non dobbiamo avere euforia Salvezza ancora lontana”

(Di giovedì 6 gennaio 2022) L’aveva detto nella conferenza stampa della vigilia, Walterha avuto le giuste risposte oggi. Ilinfatti ha espugnato il difficile campo della Sampdoria e ha vinto la seconda gara stagionale in campionato. La prima, neanche a farlo apposta, proprio contro la squadra blucerchiata all’andata. Potrebbe essere unache faccia scattare una scintilla tra gli isolani, saliti a quota 13 punti malontani dalla zona. Intervenuto in conferenza stampa al termine del match, l’allenatore ha parlato così: “È unaimportante. Ciperò scordare l’di questa partita e continuare a lavorare come abbiamo fatto. Oggi abbiamo fatto la prima tappa di un cammino difficilissimo. E’ una partita che ci dà fiducia, ...

Sul finire di primo tempo ilci riprova ma non impensierisce Audero. Le foto della partita Nella ripresa però la squadra diricomincia subito forte e dopo 10 minuti trova la rete ...... ILSBANCA MARASSI I risultati di Serie A ci presentano una prima con il botto: l'Epifania dedicata alla 20giornata si apre con la vittoria dela Marassi. Waltertorna in ...L'aveva detto nella conferenza stampa della vigilia, Walter Mazzarri ha avuto le giuste risposte oggi. Il Cagliari infatti ha espugnato il difficile campo della Sampdoria e ha vinto la seconda gara st ...Ritorna alla vittoria il Cagliari che apre il 2022 con un prezioso successo ottenuto in rimonta tra le mura amiche della Sampdoria. La compagine di Mazzarri non si disunisce al gol di Gabbiadini (il s ...