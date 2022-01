(Di giovedì 6 gennaio 2022) Le dichiarazioni di Pierluigi, portiere del, riguardo al percorso in dei galletti nel girone C di Serie C. Attualmente ilcomanda la classifica a+7 sul Monopoli secondo

Advertising

Mediagol : Bari, Frattali: “La finale persa ci ha dato qualcosa in più. Qui gruppo top” -

Ultime Notizie dalla rete : Bari Frattali

Mediagol.it

- Potenza 2 - 0: pagelle e tabellino(4 - 3 - 1 - 2):6; Pucino 6, Celiento 6, Gigliotti 6, Ricci 6,5; Scavone 5,5, Maita 6,5, D'Errico 7 (88' Belli sv); Botta 6,5 (80' Mallamo sv),...Per il, Michele Mignani schiererà la squadra con un 4 - 3 - 1 - 2 come modulo. Questa la formazione di partenza:; Belli, Terranova, Gigliotti, Mazzotta; Mallamo, Maita, D'Errico; ...Le dichiarazioni di Pierluigi Frattali, portiere del Bari, riguardo al percorso in dei galletti nel girone C di Serie C. Attualmente il Bari comanda la classifica a+7 sul Monopoli secondo ...In un video pubblicato sui canali ufficiali del Bari, il portiere dei biancorossi, Pierluigi Frattali, ha parlato di sé, del suo carattere e di come è iniziato il suo percorso ...