Atalanta | il Torino non si presenta | la squadra in campo al Gewiss per un allenamento

Con qualche minuto d'anticipo l'Atalanta di Gian Piero Gasperini è scesa in campo al Gewiss Stadium per effettuare un allenamento. La squadra infatti sta sfruttando il riscaldamento della sfida contro il Torino, in programma oggi 6 gennaio alle ore 16.30, ma che non si svolgerà regolarmente. La compagine granata infatti è stata bloccata e messa in isolamento dall'ASL di competenza a causa dei giocatori risultati positivi negli ultimi giorni. Sgambata e partitella per gli uomini di Gian Piero Gasperini, in attesa del fischio d'inizio della squadra arbitrale capitanata dal signor Piero Giacomelli di Trieste. Passati i canonici 45 minuti, ci sarà il fischio finale: l'eventuale 3-0 a tavolino verrà deciso dal Giudice Sportivo. SportFace.

