A Palermo ambulanze in coda e posti letto Covid finiti: montato ospedale da campo nella notte (Di giovedì 6 gennaio 2022) Lunghe file di ambulanze con pazienti Covid davanti all'ospedale Cervello di Palermo, ma i posti letto sono finiti. Così nella notte viene allestito un ospedale da campo con dieci posti letto per fronteggiare l'emergenza. La decisione giunge all'una di notte dopo che, per ore, 14 ambulanze sono rimaste bloccate sulla rampa d'accesso del pronto soccorso, con la sirena accesa, in attesa di portare i pazienti nei reparti. Proprio ieri mattina la direttrice del pronto soccorso Tiziana Maniscalchi aveva lanciato l'allarme invitando i No Vax a vaccinarsi. Poi, nel corso della giornata, la situazione è precipitata.

