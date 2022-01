Prelemi in versione tiktoker | ammaliano i fan con una performance VIDEO

(Di mercoledì 5 gennaio 2022)in: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli incantano i fan con un TikTok insieme: l’amore va a gonfie vele, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono sempre più uniti ed affiatati. I due ex gieffini fanno coppia fissa da un anno. La loro storia d’amore è nata all’interno della Casa più spiata d’Italia. Dentro al Grande Fratello Vip 5, il 26 dicembre dello scorso anno Giulia e Pierpaolo si sono scambiati il primo e vero bacio sotto il vischio. Da lì hanno ammaliato i fan sempre di più con la loro storia d’amore e con la loro semplicità. Il 2021 è stato un anno molto speciale per Giulia e Pierpaolo, entrambi hanno debuttato in nuovi progetti anche televisivi. Giulia è divenuta co-conduttrice al GFVipParty con Gaia Zorzi ed è stata anche il voto più ricercato per spot e campagne pubblicitarie. ...

Ultime Notizie dalla rete

