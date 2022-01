Omicidio Varese | Paitoni | So che fa schifo uccidere il proprio figlio

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) "Lo straccio in bocca indica efferatezza e determinazione nell'autore del delitto e induce a pensare alla consapevolezza del piccolo Daniele che qualcosa di tremendo stava per accadergli". E' quanto scrive il gip dinell'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Segui su affaritaliani.it

L'del piccolo Daniele " non era prevedibile ". Lo afferma il Gip diGiuseppe Battarino nell'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di Davide Paitoni : " È bene partire da un ...L'del piccolo Daniele Paitoni, ucciso a 7 anni dal padre che voleva 'punire' la madre per averlo lasciato, non era prevedibile. Lo afferma il Gip diGiuseppe Battarino nell' ordinanza di ...VARESE – Davide Paitoni, il 40enne che ha ucciso il figlio di 7 anni, ha agito per “‘punire’ la moglie”. E’ questo il movente che viene indicato dal gip di Varese Giuseppe Battarino che ha convalidato ...Milano, 5 gen. (Adnkronos) - Nell'ordinanza si ricostruiscono le fasi del delitto avvenuto nel tardo pomeriggio di Capodanno e la ...